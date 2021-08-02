Женева, Швейцария, 2 августа, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 446 834 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 7781 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 2 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 198 234 951 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 4 227 359 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Индия, Индонезия, Бразилия, Иран, Великобритания, Россия, Турция, Франция и Таиланд.