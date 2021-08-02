Подгорица, 2 августа, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич 2 августа заявил, что, по его мнению, резолюция парламента по Сребренице, принятая 17 июля, была не нужна.

Adam63 Братская могила. Сребреница

В своем аккаунте в социальной сети Instagram политик опубликовал видео, в котором он говорит, что лидеры Демократической партии социалистов Черногории нанесли стране больше ущерба, чем все тайфуны мира. По словам политика, подобная декларация уже была принята Черногорией.

После принятия резолюции был отстранен от должности министр прав человека и меньшинств Черногории Владимир Лепосавич, который высказал сомнения в том, что произошедшее в Сребренице можно считать геноцидом до вынесения решения Международного суда.