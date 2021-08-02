Вашингтон, 2 августа, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Всё больше пользователей сервиса Steam обращают внимание на многопользовательскую экшн-игра Splitgate. Об этом 2 августа сообщает портал PCGamesN.

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Издание отметило, что Splitgate стала настолько популярной, что разработчикам даже пришлось отложить релиз версии 1.0, чтобы увеличить «ёмкость» серверов.

Пик онлайн пришёлся на 30 июля 2021 года, в какой-то момент в Splitgate одновременно играли более 28,3 тыс. человек. В этот же день авторы игры сообщили, что общее количество игроков на всех платформах превысило 100 тысяч.

Для справки: разработкой Splitgate занимается студия 1047 Games, для которой этот проект является дебютным. Игра представляет собой бесплатный многопользовательский шутер с механикой порталов, выполненный в научно-фантастическом сеттинге (мир игры).