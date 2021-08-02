Милан, Италия, 2 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум.

С 3 августа в североитальянском регионе Ломбардия (Милан) можно будет привиться от коронавируса в аптеках, передают местные СМИ в понедельник, 2 августа.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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В акции на данном этапе участвует 21 заведение. Прививать будут однокомпонентной вакциной производства Johnson and Johnson.

По данным на2 августа, в Италии умерли128 088человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на23(днем ранее — на2). Число подтвержденных носителей выросло на3190(днем ранее — на5321). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 358 533 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены93 017человек — на1667 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали31 831 476человек, что составляет52,85% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы; обсуждается также вопрос о введении обязательных прививок для преподавателей школ и вузов). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.