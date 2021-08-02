Вашингтон, 2 августа, 2021, 23:00 — ИА Регнум. В видеохостинге YouTube появилась подписка Premium Lite. Об этом 2 августа сообщает издание vc.ru.

(сс) Esther Vargas Youtube

По данным СМИ, новый формат подписки подразумевает просмотр видео на YouTube без рекламы в веб-версии и приложениях (смартфоны, Smart TV и YouTube Kids). Однако для пользователей Premium Lite не предусмотрены бонусы YouTube Music.

Добавим, что компания уже тестирует функцию в ряде европейских стран. Среди них Бельгия, Дания, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Швеция.