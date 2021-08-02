Москва, 2 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Все туристы, попавшие в ДТП в городе Манавгата (Анталья, Турция) застрахованы, сообщили 2 августа в пресс-службе Ростуризма.

Автобус

Отметив, что в ДТП попади туристы из России, находившихся на отдыхе по линии туроператора «НТК Интурист», ведомство сообщило: в аварии погибли три человека и пятеро получили тяжёлые ранения, двое из них — в реанимации. Всех пострадавших госпитализировали.

На место ДТП прибыл сотрудник генконсульства РФ в Анталье. «По информации туроператора, со всеми пострадавшими в больницах находятся русскоговорящие гиды, — говорится в сообщении. — Все туристы застрахованы — страховая компания «РЕСО-гарантия».

Ведомство добавило, что «держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса».