Москва, 2 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Блогер Егор Ершов выпустил совместную песню с Романом Каграмановым. О выходе композиции он сообщил в своём Instagram-аккаунте 2 августа.

(сс) StockSnap Музыка

https://www.instagram.com/p/CSC9H-chw5k/

Песня блогеров называется «Метро или Ламбо». Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках со 2 августа 2021 года.

Добавим, что «Метро или Ламбо» стала второй совместной работой Ершова и Каграманова. Ранее блогеры представили песню под названием «Заплетай».