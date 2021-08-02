Тверь, 2 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Три человека погибли из-за урагана в Тверской области, среди погибших есть ребёнок. Ещё восемь человек пострадали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«Из-за падения деревьев и конструкций в результате урагана в Тверской области погибли двое взрослых и один ребёнок», — цитирует источник в экстренных службах ТАСС.

В районе, на который обрушился ураган, повалено порядка 90 деревьев.