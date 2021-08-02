Скопье, 2 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Северной Македонии в результате исследования 3087 образцов в Северной Македонии выявили 54 новых носителя коронавируса. Еще 28 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 2 августа в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

Juan Antonio Segal Македония

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 506 случаев заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

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За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, в стране скончался один мужчина в возрасте 77 лет. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5494. Кроме того, 150 350 пациентов в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 613 человек, и это число увеличилось в полтора раза всего за два дня. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений.