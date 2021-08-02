Глазго, Великобритания, 2 августа, 2021, 21:38 — ИА Регнум. На съёмках кинокомикса «Флэш» произошла ещё одна авария с участием бэтцикла (мотоцикла Бэтмена). Об этом 2 августа сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Реж. Зак Снайдер. 2016. США Бэтмен

В соцсеть Twitter выложили gif-анимацию, в которой показан момент ДТП. Съёмки очередной экшн-сцены проходили в Глазго (Великобритания). В какой-то момент каскадёр Рик Инглиш, ехавший на бэтцикле, столкнулся с машиной, которой управлял другой участник съёмок. Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

https://twitter.com/FlashFilmNews/status/1421543563746234368

Ранее ИА REGNUM сообщило, что съёмки «Флэша» приостановили из-за аварии. Снимавший сцену с Бэтменом оператор попал под бэтцикл и был госпитализирован. Позже СМИ сообщили, что он получил лёгкую травму.