Москва, 2 августа, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины от коронавируса «КовиВак» объёмом 50 доз, сообщили 2 августа в пресс-службе ведомства.

Covivac.ru Вакцина «КовиВак»

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Как уточняется, стоимость упаковки в 50 доз должна составлять не более 21 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рублей за одну дозу).

В антимонопольной службе напомнили, что указанная вакцина была включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.