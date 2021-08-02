Ниш, Сербия, 2 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Белград сумеет ответить, если Приштина начнет лоббировать новые признания независимости своей односторонне провозглашенной независимости. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 2 августа.

Mfa.gov.rs Никола Селакович

«Белград придерживается тех обязательств, которые он взял на себя (подписанием Вашингтонского соглашения, ИА REGUM) и воздерживается от ведения кампании по отмене признания так называемого Косово. Но если другая сторона нарушит свои обязательства, мы знаем, как нам следует действовать», — процитировало новостное агентство «Срна» слова главы сербской дипломатии.

Напомним, что осенью 2020 года президент Сербии Александр Вучич и тогдашний премьер-министр сепаратистского Косово Авдулла Хоти подписали так называемое Вашингтонское соглашение. Документ содержит пункт о том, что Приштина не будет лоббировать новые признания, а Белград прекратит кампанию по отмене признания независимости Косово до 1 сентября 2021 года. Недавно президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он поможет Косово добиться того, чтобы его независимость признали новые государства.