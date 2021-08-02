Лондон, 2 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Участники британской рок-группы Led Zeppelin впервые появятся на больших экранах в документальном фильме о своей музыкальной карьере, информирует портал NME. Режиссер Бернард Макмахон закончил двухлетнюю работу над кинолентой о культовой группе, начавшуюся в мае 2019 года.

(сс) Paul Hudson Трибьют Led Zeppelin

Фильм выйдет на экраны под названием «Becoming Led Zeppelin» и станет первым, в котором музыканты Led Zeppelin согласились принять участие. Со слов режиссера, команде, работавшей над картиной, музыканты предоставили «беспрецедентный доступ» к редким материалам и архивным интервью со всеми участниками группы, включая покойного Джона Бонэма, умершего в 1980 году. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Ранее к официальной фильмографии группы причислялись лишь несколько концертных записей, выпущенных еще до 2010-х годов.