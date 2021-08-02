Ростов-на-Дону, 2 августа, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов», сообщил на своей странице в Instagram донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Несколько минут назад состоялся телефонный разговор с Валерием Георгиевичем Карпиным. В силу больших задач по национальной сборной он не сможет больше совмещать наставничество нашей команды», — написал глава региона.

Губернатор поблагодарил Карпина за работу с жёлто-синей командой и пожелал ему дальнейших успехов.

ИА REGNUM сообщало, что Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.