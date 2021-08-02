Вашингтон, 2 августа, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Участники программы тестирования Halo Infinite обнаружили огромные двери на новой карте Bazaar. Об этом 2 августа сообщил портал GamesRadar+.

343 Industries Halo Infinite

Пользователь форума Reddit IBiteTheArbiter опубликовал скриншот, на котором боец программы «Спартанец» запечатлен на фоне огромной двери, высота которой почти в два раза превышает рост персонажа. Он задался вопросом о том, насколько высокими являются живущие в помещениях люди, если рост того же Мастера Чифа в броне составляет около 218 см.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) нашли в файлах игры упоминание об онлайн — режиме «королевская битва». Это озадачило поклонников франшизы, поскольку в 2019 году разработчики заявили, что не планируют вводить этот режим в Halo Infinite.