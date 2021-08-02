Вашингтон, 2 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В популярной мобильной игре Call of Duty Mobile стартовало празднование Дня воздушно-десантных войск. Об этом 2 августа сообщает «Игромания».

Orenburg.ru День ВДВ

В рамках ивента во внутриигровом магазине Call of Duty Mobile появился тематический набор предметов «Воздушный десант». В него входят: облик для персонажа, рюкзак и парашют, раскраска для автомата АК-47, особое граффити и визитка «Воздушный десант».

Напомним, что Call of Duty Mobile — это спин-офф основной франшизы Call of Duty, разработанный специально для мобильных устройств. Его релиз состоялся в 2019 году.