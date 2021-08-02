В День ВДВ «Молодёжка ОНФ» высадила васильковые аллеи
Москва, 2 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Во понедельник, 2 августа свой профессиональный праздник отмечают служащие Воздушно-десантных войск. В России этот праздник уже давно стал по-настоящему народным. В этот день во всех регионах страны участники «Молодёжки ОНФ» проводят праздничные акции. Возлагают цветы к мемориалам, высаживают аллеи памяти, навещают ветеранов-десантников и помогают своим подшефным вместе с будущими военнослужащими десантных войск.
Парк «Патриот» в Курске украшает васильковая аллея. Ее высадили участники «Молодёжки ОНФ». Таким необычным способом команда поздравила военнослужащих-десантников.
Одновременно в Воронеже, на родине ВДВ, появилась аллея из молодых елей. Именно на воронежском аэродроме 2 августа 1930 года впервые в истории СССР было осуществлено полноценное десантирование боевой группы. Одним из основных организаторов учений военных парашютистов был Леонид Григорьевич Минов, которого считают первым в истории страны десантником. Памятную аллею участники команды высадили рядом с монументом Леониду Минову, совместно с региональным отделением «Союза десантников».
Команда «Молодёжки ОНФ» Новгородской области вместе с региональным отделением «Боевого братства» навестила ветерана Великой Отечественной войны, гвардейца-десантника, участника боев за Будапешт и Венгрию Александра Абрамовича Тулина. Гости вручили ему цветы, продуктовый набор, послушали песни и стихи, некоторые из них написал сын Александра Абрамовича.
Команда Республики Карелии приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Петрозаводске. Также участники «Молодёжки ОНФ» поздравили и вручили цветы председателю республиканского отделения Союза ветеранов Афганистана Алексею Ивановичу Белянинову.
Участники орловской команды решили отметить День ВДВ не совсем обычным способом. Вместе со своими наставниками — ветеранами боевых действий и бывшими сотрудниками ВДВ в отставке, а также воспитанниками центра «Десантник» добровольцы запустили акцию добрых дел. Организовали сбор вещей для нуждающихся. И посетили своих подшефных — это многодетные семьи, одинокие пожилые люди. В семью Дарсиговых, где воспитывается восемь детей, добровольцы передали детские вещи.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отметили День десантников спортивными соревнованиями и участием в реконструкции страниц боевой славы «крылатой пехоты».
Прокатиться на броне, обезвредить минное поле, быстрее всех разобрать автомат Калашникова, посетить выставку исторического и современного оружия. Все это стало возможным в рамках программ по эпохам Второй Мировой, боевых действий в Афганистане и современных операций. Участники «Молодёжки ОНФ» в Ленинградской области и все желающие увидели подвиги десанта всего 20 века на танкодроме «Стальной Десант».
В Санкт-Петербурге «Молодёжка ОНФ» отметила День ВДВ товарищеским матчем по пляжному регболу, который добровольцы провели с десантниками. Встреча прошла на берегу Финского залива. Регбол — спортивная, командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби.
Праздничный дружеский матч на песчаном поле закончился без проигравших — с равным счетом победила дружба.