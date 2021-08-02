Москва, 2 августа, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Во понедельник, 2 августа свой профессиональный праздник отмечают служащие Воздушно-десантных войск. В России этот праздник уже давно стал по-настоящему народным. В этот день во всех регионах страны участники «Молодёжки ОНФ» проводят праздничные акции. Возлагают цветы к мемориалам, высаживают аллеи памяти, навещают ветеранов-десантников и помогают своим подшефным вместе с будущими военнослужащими десантных войск.

Дарья Антонова, ИА REGNUM ВДВ

Парк «Патриот» в Курске украшает васильковая аллея. Ее высадили участники «Молодёжки ОНФ». Таким необычным способом команда поздравила военнослужащих-десантников.

Одновременно в Воронеже, на родине ВДВ, появилась аллея из молодых елей. Именно на воронежском аэродроме 2 августа 1930 года впервые в истории СССР было осуществлено полноценное десантирование боевой группы. Одним из основных организаторов учений военных парашютистов был Леонид Григорьевич Минов, которого считают первым в истории страны десантником. Памятную аллею участники команды высадили рядом с монументом Леониду Минову, совместно с региональным отделением «Союза десантников».

«Воронеж считается Родиной ВДВ. Работая здесь, я познакомился с ветеранами ВДВ, хотя в рядах моих друзей и товарищей уже и были ребята которые с оружием в руках совершили не по одному прыжку. День ВДВ — это один из праздников, который является народным! Я поздравляю всех тех, кто служил и служит в ВДВ, всех тех, кто знает цену голубому берету! Желаю мирного неба, здоровья и благополучия!» — отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Команда «Молодёжки ОНФ» Новгородской области вместе с региональным отделением «Боевого братства» навестила ветерана Великой Отечественной войны, гвардейца-десантника, участника боев за Будапешт и Венгрию Александра Абрамовича Тулина. Гости вручили ему цветы, продуктовый набор, послушали песни и стихи, некоторые из них написал сын Александра Абрамовича.

«Спасибо вам, что не забываете нас, старых солдат!» — поблагодарил гостей Александр Тулин.

Команда Республики Карелии приняла участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан» в Петрозаводске. Также участники «Молодёжки ОНФ» поздравили и вручили цветы председателю республиканского отделения Союза ветеранов Афганистана Алексею Ивановичу Белянинову.

Участники орловской команды решили отметить День ВДВ не совсем обычным способом. Вместе со своими наставниками — ветеранами боевых действий и бывшими сотрудниками ВДВ в отставке, а также воспитанниками центра «Десантник» добровольцы запустили акцию добрых дел. Организовали сбор вещей для нуждающихся. И посетили своих подшефных — это многодетные семьи, одинокие пожилые люди. В семью Дарсиговых, где воспитывается восемь детей, добровольцы передали детские вещи.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отметили День десантников спортивными соревнованиями и участием в реконструкции страниц боевой славы «крылатой пехоты».

Прокатиться на броне, обезвредить минное поле, быстрее всех разобрать автомат Калашникова, посетить выставку исторического и современного оружия. Все это стало возможным в рамках программ по эпохам Второй Мировой, боевых действий в Афганистане и современных операций. Участники «Молодёжки ОНФ» в Ленинградской области и все желающие увидели подвиги десанта всего 20 века на танкодроме «Стальной Десант».

«Здесь, на танковом полигоне проходят мероприятия, приуроченные Дню ВДВ. Смотр военной техники, показательные бои, реконструкция сражений, стрельба из современного оружия и времен Великой Отечественной войны. Мы помогли военным реконструкторам поставить палатки, организовать тир, также оказываем помощь на протяжении всего фестиваля, работая с гостями», — рассказал участник «Молодёжки ОНФ» в Ленинградской области Павел Максимов.

В Санкт-Петербурге «Молодёжка ОНФ» отметила День ВДВ товарищеским матчем по пляжному регболу, который добровольцы провели с десантниками. Встреча прошла на берегу Финского залива. Регбол — спортивная, командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби.

Праздничный дружеский матч на песчаном поле закончился без проигравших — с равным счетом победила дружба.