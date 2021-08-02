Лондон, 2 августа, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Дэниэл Рэдклифф ответил на вопрос о том, какого персонажа он хотел бы сыграть в перезагрузке «Гарри Поттера». Об этом 2 августа сообщил портал The Wrap.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти Часть II». Реж. Дэвид Йейтс. 2011. США, Великобритания Дэниэл Рэдклифф в роли Гарри Поттера

Актёр сказал, что он хотел бы получить роли Сириуса Блэка или Римуса Люпина. «Это всегда были те два персонажа, про которых я бы сказал: «Они классные», — заявил Рэдклифф. Он также отметил, что съёмки сцен с этими героями являются частью его любимых воспоминаний.

Напомним, в фильмах о Гарри Поттере роль Сириуса Блэка исполнил Гэри Олдмен, а Римуса Люпина — Дэвид Тьюлис. В ноябре 2019 года Том Фелтон, сыгравший в «поттериане» роль Драко Малфоя, заявил, что франшиза «Гарри Поттер» рано или поздно будет перезагружена.