Бишкек, 2 августа, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Бывший президент Киргизии Аскар Акаев вышел с допроса в госкомитете нацбезопасности республики по делу о соглашениях по крупнейшему киргизскому месторождению золота «Кумтор».

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Экс-глава государства выразил признательность действующему президенту Киргизии Садыру Жапарову за возможность приехать на родину.

По его словам, в Киргизии он пробудет неделю.

Акаев отметил, что прибыл в страну, поскольку к нему «есть претензии по «Кумтору», и выразил готовность сотрудничать с киргизскими спецслужбами.

«Здесь меня приняли с радушием. Сегодня был первый допрос. Ответил на вопросы. Я приехал, чтобы чистосердечно и искренне рассказать, как мы строили «Кумтор» и для чего. Какие ошибки допустили. Обо всем. Следствие будет продолжаться», — сказал он.

Бывший президент отказался отвечать на вопросы о том, на каких условиях он согласился на сделку со следствием по делу о «Кумторе», а также кто из представителей нынешних властей и какие гарантии ему предоставил.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта 2005 года в Киргизии произошла «Тюльпановая революция» — госпереворот, в ходе которого был свергнут и бежал из страны первый президент республики Аскар Акаев.

Акаев с семьей обосновался в столице России, где теперь занимается преподавательской и научной деятельностью в Московском государственном университете.

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