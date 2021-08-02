Москва, 2 августа, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Банк России не ожидает существенных последствий для мировой экономики от распространения штамма коронавируса «Дельта». Об этом говорится в опубликованном 2 августа докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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«Банк России в базовом прогнозе не ожидает существенных последствий от распространения нового штамма коронавируса», — отмечается в материале.

Аналитики ЦБ ожидают восстановления мировой экономики уже во втором полугодии текущего года. При этом, согласно прогнозу, в 2022 году она будет находиться в «устойчиво положительной области», а в 2023 году постепенно вернётся к потенциальному уровню роста.