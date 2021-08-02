Варшава, 2 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Принять участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока — 2») намерены PGNiG и PGNiG Supply & Trading, сообщили 2 августа в пресс-службе польского концерна.

Stiopa Одно из газовых хранилищ PGNiG

Запрос направлен в Берлин. Комментируя это решение Варшавы, глава правления PGNiG Павел Маевский заявил, что Nord Stream 2 AG «не хочет подчиняться» общим принципам третьего энергопакета, «целью которых является обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка».

По его словам, оператор СП-2 пытается избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, которые бы учитывали «стоимость всего газопровода».

Он добавило, что Nord Stream 2 AG якобы отрицательно влияет на энергобезопасность ЕС в общем и отдельных государства — в частности. Этим и объясняется намерение PGNiG «присоединиться к процедуре сертификации».