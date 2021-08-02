Бишкек, 2 августа 2021, 19:08 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов сегодня, 2 августа, подписал распоряжение об освобождении Таалайбека Сарыбашова с поста мэра южной столицы республики, города Оша.
Также глава правительства подписал распоряжение о назначении Сарыбашова на должность исполняющего обязанности мэра города Бишкека — до момента избрания нового главы столичного муниципалитета.
Отметим, что ранее обязанности мэра столицы Киргизии почти полгода исполнял бывший полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов. По официальной версии, он ушел в отставку по собственному желанию.
Справка ИА REGNUM:
Таалайбек Сарыбашов родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Ошской области Киргизской ССР.
- В 2008 году окончил Ошский государственный юридический институт по специальности «юрист».
- С 1991 по 1992 годы работал продавцом на Ошском плодоовощном комбинате.
- С 2005 по 2008 годы — директор рынка в селе Гульча.
- С 2008 по 2015 годы — глава администрации Алайского района Ошской области.
- С 2015 по 2018 годы — полномочный представитель правительства в Ошской области.
- С июля 2018 года по октябрь 2020 года — мэр города Оша.
- С октября 2020 года по август 2021 года — и. о. мэра города Оша.