Бишкек, 2 августа, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов сегодня, 2 августа, подписал распоряжение об освобождении Таалайбека Сарыбашова с поста мэра южной столицы республики, города Оша.

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Также глава правительства подписал распоряжение о назначении Сарыбашова на должность исполняющего обязанности мэра города Бишкека — до момента избрания нового главы столичного муниципалитета.

Отметим, что ранее обязанности мэра столицы Киргизии почти полгода исполнял бывший полномочный представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов. По официальной версии, он ушел в отставку по собственному желанию.

Справка ИА REGNUM:

Таалайбек Сарыбашов родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Ошской области Киргизской ССР.