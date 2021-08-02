Киев, 2 августа, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Промышленность Великобритании работает «быстрыми темпами» над разработкой ракетных катеров для Украины, сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Киеве Тим Вудс.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевой катер ВМС Украины

Заявление атташе цитируют 2 августа центральные украинские СМИ.

Вудс заявил, что в Британии ещё определяются, где в этом проекте можно использовать украинские компоненты. Один из вариантов — газовая турбина, чтобы придать ракетным катерам ту скорость, в которой они будут нуждаться.

Что же касается вооружения, на катере, вероятно, будет британская ракета «земля-земля». Атташе отметил, что Украина разрабатывает боеспособный ракетный комплекс «Нептун», но размер катеров не позволяет разместить это вооружение.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2020 года в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон был подписан меморандум о закупке ракетных катеров. Предполагалось, что катера будут 50−65 метров длиной, а их скорость составит около 40 узлов, на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты.