Киев, , 11:42 — REGNUM В Великобритании спроектируют новые ракетные катера специально для военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом заявил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании на Украине Тим Вудс 4 марта в интервью газете «День».

"Это будут маленькие скоростные корабли, вооружённые пушками и ракетами, которые могут действовать на мелких водах Азовского моря, а также в Черном море», — рассказал он.

Атташе отметил, что катера будут 50−65 метров длиной, а их скорость составит около 40 узлов.

«На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит, в том числе, от того, какие ракеты нужны», — добавил Вудс.

По его словам, ракеты также будут спроектированы в Великобритании.

Атташе рассказал, что первые два катера будут построены на британских верфях. За их строительством будут наблюдать специалисты с Украины. Вторые два катера будут поострены уже на Украине.

Напомним, меморандум о закупке ракетных катеров у Великобритании был подписан осенью 2020 года в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Лондон.

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