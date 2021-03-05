Киев, 5 марта 2021, 11:42 — REGNUM В Великобритании спроектируют новые ракетные катера специально для военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом заявил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании на Украине Тим Вудс 4 марта в интервью газете «День».
Атташе отметил, что катера будут 50−65 метров длиной, а их скорость составит около 40 узлов.
По его словам, ракеты также будут спроектированы в Великобритании.
Атташе рассказал, что первые два катера будут построены на британских верфях. За их строительством будут наблюдать специалисты с Украины. Вторые два катера будут поострены уже на Украине.
Напомним, меморандум о закупке ракетных катеров у Великобритании был подписан осенью 2020 года в присутствии президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Лондон.
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