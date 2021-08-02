В новосибирских детских садах из-за коронавируса закрыли девять групп
Новосибирск, 2 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Новосибирске в 28 детских садах 43 ребёнка заразились коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сегодня, 2 августа, сообщил мэр Анатолий Локоть.
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В детском саду
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«Но закрытых учреждений нет», — цитируют «НГС Новости» главу города.
Отмечается, что в детсадах города закрыты девять групп.