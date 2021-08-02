Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге более 62% сотрудников системообразующих предприятий привиты от коронавирусной инфекции. Об этом 2 августа сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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По его словам, на сегодняшний день в Северной столице привито более 1,3 млн человек, из них более 1 млн получили оба компонента вакцины. Согласно мониторингу предвпричяитяй, в системообразующих привиты в среднем свыше 62% — более 150 тыс. сотрудников.

«В целом срез по промышленности приближается к 60% вакцинированных», — заметил Ситов.

Если говорить о сферах торговли и общественного питания, то в общепите, по данным проведенного опроса, количество сотрудников, привитых двумя компонентами, приближается к 40 — 50%, поэтому QR-код «Вакцинирован» пока еще не получен.

«Однако по количеству прививок первым компонентом они уже превышают параметр в 60 — 65%, и мы считаем, что в сфере общественного питания в сентябре организации смогут выйти на показатели даже свыше 80%», — добавил чиновник.

Что касается сферы торговли, то там количество привитых чуть меньше — свыше 40% привитых двумя компонентами вакцины. По первому компоненту показатель так же, как и в общепите выше и приближается примерно к 60%. В Смольном рассчитывают, что до октября вся торговля и бытовые услуги смогут достичь показателя по количеству вакцинированных сотрудников свыше 80%.

В настоящий момент в городе действует 146 стационарных и 39 мобильных пунктов вакцинации. Кроме того, работают выездные бригады, которые осуществляют вакцинацию сотрудников предприятий на месте. Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в администрации города планируют открыть центр вакцинации в ТЦ «Галерея», где прививку смогут сделать свыше тысячи человек в день, а в случае необходимости пропускная мощность может быть увеличена.