Париж, 2 августа, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Проект закона об обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда категорий граждан и введении санитарный пропуск для граждан Франции затрагивает многие основополагающие свободы и является нарушением конституции страны. C заявлением об этом выступила 2 августа группа из десяти французских юристов, передаёт ИА «Красная весна».

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Специалисты указали, в частности, что законопроект нарушает закреплённые к Конституции Франции принципы равенства, охраны здоровья, равного доступа к государственной работе, меры по обеспечению безопасности здоровья, индивидуальные свободы, право на физическую неприкосновенность и достоинство.

Агентство напоминает, что в соответствии с новыми требованиями во Франции персонал ресторанов, баров и кафе, а также граждане, желающие получить к ним доступ, должны будут пройти вакцинацию, либо сдавать ПЦР-тесты на коронавирус каждые 48 часов. При стоимости одного такого теста в 27 евро, за месяц на это должно уйти 405 евро, что, по мнению юристов, равносильно требованию об обязательной вакцинации.