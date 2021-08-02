Тегеран, , 18:32 — REGNUM Обвинения Лондона в адрес Тегерана, якобы причастного к атаке на танкер Mercer Street в Аравийском море, безосновательны, сообщили 2 августа в пресс-службе иранского МИД.

Иран МИД Иван Юдинцев © REGNUM

Комментируя заявление Форин-офиса (британский МИД) о том, что Иран якобы причастен к атаке на танкер Mercer Street, официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде назвал обвинения ложными и политически предвзятыми.

Он добавил, что к Ирану у Великобритании и её союзников необъективный подход: в адрес Тегерана раздаются обвинения на фоне «террористических атак и саботажа иранских торговых судов в Красном море и международных водах».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана Мохсен Бахарванд был вызван в Форин-офис: Тегеран обвинили в «противозаконной атаке на Mercer Street 29 июля» 2021 года в Аравийском море.

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