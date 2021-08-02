Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут привиться вакциной «Спутник Лайт» в мобильном пункте в Парке 300-летия. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Парке 300-летия Петербурга

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Как уточнили в пресс-службе администрации, «Спутник лайт» — однокомпонентная вакцина. Особо рекомендуется для вакцинации переболевших, однако привиться ей смогут по рекомендации врача и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

«Сделать прививку в шатре может любой желающий, без предварительной записи. При себе при посещении необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Шатер работает ежедневно с 13:00 до 19:00», — говорится в сообщении.

Напомним, шатер для вакцинации в Парке 300-летия начал работать 27 июля. Он расположился на Центральной аллее у главного входа в парк. Вакцинацию здесь проводят мобильные бригады поликлиник Приморского района. В шатре установлено все необходимое для проведения вакцинации оборудование, в том числа холодильник для хранения вакцины. За первую неделю работы шатра в нем привилось порядка 300 человек.

Добавим, что в Петербург накануне поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 91 800 доз.