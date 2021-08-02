Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Почти 15 тыс. жителей Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией после того, как прошли два этапа вакцинации от ковида, говорится в ответе комитета по здравоохранению города на запрос депутата Законодательного Собрания Петербурга Бориса Вишневского.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Как следует из официального ответа комздрава за подписью заместителя председателя ведомства Дмитрия Мотовилова (есть в распоряжении ИА REGNUM), по данным актуальным на 23 июля, в городе было привито 1 227 496 человек, из них 860 638 человек прошли полный курс вакцинации. По данным ЕГЭИЗ на тот же день, из числа привитых первым компонентом одной из трех существующих в обороте вакцин, заразились коронавирусом 7073 человека (0,58% от общего числа), а прошедших два этапа вакцинации — 14 672 человека (1,2% от общего числа).

При этом в комздраве уточнили, что наибольшее число привитых, по данным на 23 июля — комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник V» — 1 178 266 человек. Из них 819 678 закончили цикл вакцинации. Заболело после первого этапа — 6405 горожан (0,52%), после второго —13 466 петербуржцев (1,64%).

Вакциной на основе пептидный антигенов «ЭпиВакКорона» — привилось первым компонентом 21 943 человека, закончило курс 16 269 человек. Из них заболел после первого этапа 351 петербуржец (1,6%), второго — 988 человек (6,07%).

Вакциной коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» привились первых компонентом 27 287 человек, вторым — 24 601 горожанин. Заболели после первой — 317 (1,16%), после второй — 218 петербуржцев (0,89%).

Как неоднократно указывали в комитете по здравоохранению города, вакцина не гарантирует 100% защиты от инфекции. Кроме того, после второго этапа вакцинации требуется как минимум 21 день для полного формирования иммунитета. Также, как неоднократно указывали в Смольном, около 10% привитых не вырабатывают иммунитет, ввиду чего необходимо пройти ревакцинацию. Кроме того, вакцинированным, как и непривитым, необходимо соблюдать превентивные меры: носить защитные маски, соблюдать дистанцию, избегать людных мест.