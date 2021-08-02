Петергоф, Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. Традиционный осенний праздник фонтанов в государственном музее-заповеднике (ГМЗ) «Петергоф» отменяется в 2021 году из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ГМЗ.

Https://vk.com/peterhof_museum Осенний фестиваль фонтанов в Петергофе (цитата официальной страницы ГМЗ «Петергоф» в «ВК»)

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«С учетом сохраняющейся на территории Санкт-Петербурга сложной эпидемиологической обстановки мы приняли решение об отмене Осеннего праздника фонтанов в 2021 году», — сообщили в музее-заповеднике.

При этом фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме до 17 октября 2021 года включительно.

«Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на «закрытие фонтанов» — остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника», — предупредили в пресс-службе.