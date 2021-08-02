Москва, 2 августа, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Действующая в России модель экономики себя изжила, заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, передаёт 2 августа РБК.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент

Кудрин «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров».

Назвав низкими темпы экономического роста в стране «за последние годы», он заявил, что Россия могла бы получить рост ВВП на уровне четырёх — пяти процентов в год за счёт нового качества экспорта. Для этого он должен стать более конкурентоспособным.

Кудрин «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен».

Также поднять экономику, заявляет Кудрин, нужно за счёт роста внутрироссийских инвестиций.