Вашингтон, 2 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Американская спортивная гимнастка Симона Байлз выступит в финале Олимпиады в дисциплине на бревне 3 августа. Об этом 2 августа сообщила в Twitter американская ассоциация гимнастики.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

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«Мы крайне рады подтвердить, что завтра в финале на бревне вы увидите двух американских спортсменов — Суни Ли и Симону Байлз! Не можем дождаться, чтобы посмотреть на вас обоих!», — говорится в объявлении.

Выступление на бревне станет для Байлз последней возможностью завоевать индивидуальную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Ранее, 27 июля, Байлз выполнила опорный прыжок в женском командном финале, а затем снялась с соревнований, сославшись на проблемы с психическим здоровьем. Таким образом, она пропустила четыре индивидуальных финала: многоборье, опорный прыжок, брусья и вольные упражнения.

Напомним, что 24-летняя спортсменка завоевала четыре золотых медали на Олимпийских играх 2016 года в Рио.