Вашингтон, 2 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Американская спортивная гимнастка Джейд Кэри взяла золото в вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио, набрав 14,366 балла. Об этом 2 августа сообщает CNN.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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21-летняя спортсменка посвятила медаль своему отцу и сказала, что это ее «сбывшаяся мечта».

«Все, ради чего я когда-либо работала, окупилось сегодня. Я так много работала всю свою жизнь именно ради этого момента», — сказала девушка после победы.

Ванесса Феррари из Италии завоевала серебро, а Ангелина Мельникова из России и японка Маи Мураками поделили между собой бронзовую медаль.

Напомним, что Мураками принесла Японии первую в историю медаль на Олимпиаде в данной дисциплине.