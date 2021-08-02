Великобритания впервые за 49 лет взяла золото по конкуру на Олимпиаде
Лондон, 2 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В понедельник, 2 августа, британцы Оливер Тауненд, Лора Коллетт и Том Макьюэн завоевали золото в командных соревнованиях по конному спорту. Спортсмены принесли Великобритании первое золото страны в этой дисциплине за последние 49 лет.
Olympics.com
Олимпиада
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Таким образом, общее количество золотых медалей Великобритании на Играх в Токио выросло до 11.
Отметим, что Австралия завоевала в конном спорте серебряную медаль, а бронзовая медаль досталась действующему чемпиону Франции.
Напомним, что последний раз командное золото в конкуре было завоёвано Великобританией на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.