Казань, 2 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Татарии после гибели рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»), сообщает СУ СКР по РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM КАМАЗ

Вечером 30 июля в цехе прессово-рамного завода ПАО «КамАЗ» получил смертельную травму и скончался через несколько часов в больнице 62-летний рабочий ООО «Регион-Сервис». Предварительно, мужчина осуществлял работы по штамповке детали, часть которой по неустановленной пока причине отлетела ему в голову.

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в феврале в Татарии рабочие поднимались на самодельном подъемнике, который представлял собой металлическую решетку высотой 90 см, укрепленную на деревянном поддоне. На высоте нескольких метров от земли подъемник опрокинулся и мужчины выпали из него. Самый старший из рабочих в результате полученных травм скончался по дороге в больницу.

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