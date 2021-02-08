Набережные Челны, Татария, , 14:06 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по факту гибели на стройке 58-летнего рабочего. Инцидент произошел утром 6 февраля на территории строящегося объекта по проспекту Беляева в Набережных Челнах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Предварительно, рабочие поднимались на самодельном подъемнике, который представлял собой металлическую решетку высотой 90 см, укрепленную на деревянном поддоне. На высоте нескольких метров от земли подъемник опрокинулся и мужчины выпали из него. Самый старший из рабочих в результате полученных травм скончался по дороге в больницу.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах») после хлопка днем 22 января на территории ООО «МНКТ» в Сармановском районе, в результате которого погибли двое рабочих.

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