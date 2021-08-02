Пенза, 2 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Пензенской области с июля 2020 года заготовлено 1055,11 литров или 4499 доз антиковидной плазмы. Перелито 1018,64 литров или 4343 доз, сообщает 2 августа региональный минздрав.

Health.bashkortostan.ru Сдача антиковидной плазмы. Башкирия

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Переливание антиковидной плазмы является одним из эффективных методов лечения пациентов с тяжелым течением заболевания. В мае прошлого года Пензенский областной клинический центр крови одним из первых в стране разработал алгоритм заготовки антиковидной патогенредуцированной плазмы. Заготовка данного компонента ведется от доноров, перенесших коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелой форме без пневмонии через месяц после полного выздоровления, отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 2 августа подтверждено 56 668 заражений коронавирусом.

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