Токио, 2 августа, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Первое место одержали российские синхронистки Светлана Колесниченко и СветланаРомашина в произвольной программе в предварительном раунде соревнований среди дуэтов на Олимпиаде, набрав 97,9000 балла, сообщает 2 августа «Р-Спорт».

(сс) o.did Синхронное плавание

Колесниченко "Уже посмеялись над ситуацией с музыкой. Конечно, было не смешно в тот момент. Мы не дрогнули, нас это подстегнуло, придало адреналина и драйва, дало силы и энергии».

Отмечается, что во время их выступления сначала включили не ту музыку, затем она совсем пропала. Поэтому спортсменки дважды сделали заход перед погружением в воду.