Иваново, 2 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Около двух сотен врачей разных специальностей уволились за период пандемии из медицинских учреждений Ивановской области. Данные 2 августа привёл в ходе брифинга руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин. В числе причин — пожилой возраст специалистов, который не позволяет им выдерживать громадные перегрузки. Особенно серьёзная ситуация сложилась в первичном звене.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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«Тенденция по оттоку кадров в связи с ковидом сыграла свою роль, поэтому по отдельным больницам возникла ситуация, близкая к катастрофе. Решаем вопросы за счет совместительства, приходят ординаторы. Но сиюминутного результата ждать не приходится», — отметил Фокин.

В настоящее время в регионе разработан пакет мер поддержки для молодых специалистов — выпускников. Так, если ранее в год на работу в больницы региона приходили около 40 выпускников медвузов, то в 2020-м году были приняты 125 человек, в 2021 году рассчитывают принять 130 молодых специалистов.