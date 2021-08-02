Оттава, 2 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Швеция встретится с Канадой в финальном матче женского футбола на Олимпиаде в Токио, сообщает 2 августа CNN.

Ann Odong Женский футбол

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Сегодня ранее Канада победила США со счетом 1:0, а Швеция с таким же результатом обошла Австрию благодаря Фридолине Рольфо, которая забила решающий гол на 46-й минуте.

Австралия и США поборются за бронзу в четверг.

Напомним, что на Олимпиаде 2016 года Швеция в финале проиграла Германии со счетом 2:1.