Москва, 2 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 2 августа, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,53% откатываясь до 72,77 рубля. Евро теряет 0,44%, отступая до 86,47 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Несмотря на то, что налоговый период, завершен, а значит, продажи валюты экспортерами сокращаются, российский рубль сегодня продолжает уверенное укрепление.

Позиции национальной валюты поддерживают прозвучавшие 1 августа в интервью главы ЦБ РФ Эльвира Набиуллиной заявления о том, что регулятор продолжит жесткую монетарную политику для обуздания инфляции.

На фоне высокой вероятности новых повышений учетной ставки рубль становится всё более интересным для сделок кэрри-трейд в качестве валюты-мишени.

В то время как ставки в Европе и США остаются на многолетних минимумах, просто занимая деньги на Западе и вкладывая их в российский долг, инвесторы получают неплохой доход от разницы ставок.

Эту тенденцию сегодня не может преодолеть даже резкая просадка котировок нефти, поскольку расценивается трейдерами как временное спекулятивное колебание.

В свете этого можно ожидать, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит укрепляться к основным валютам», — считает эксперт.

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