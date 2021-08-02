Москва, 2 августа, 2021, 18:45 — ИА Регнум. К команде TikTok-хауса ХО TEAM присоединилась ещё одна участница. Об этом 2 августа пишет издание Elle Girl.

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По данным СМИ, новым членом команды стала казахстанский блогер Кристина Ким. «С Кристиной мы знакомы и общаемся больше месяца, почти каждый день мы списывались и решали, когда она прилетит к нам в Москву, в ХО, и мы начнём вместе покорять этот мир», — рассказали участники проекта.

Ранее Кристина Ким была в составе казахстанского TikTok-дома KEX HOUSE. На данный момент на её страницу в соцсети подписаны более 10,5 млн человек.