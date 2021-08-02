Москва, 2 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Площадь лесных пожаров в России вновь достигла гигантских масштабов. По данным Авиалесохраны, на 2 августа работы по активному тушению велись в 217 местах на общей площади 837 813 га. Но есть ещё Сибирь, где уже полыхает более 1,2 миллиона га леса (Якутия, Иркутск), и его никто не потушит.

Temvremenem.me Лесной пожар

Там «отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», сказано в сводке по лесопожарной обстановке.

Исправить ситуацию помогло бы увеличение финансирования лесного хозяйства. Существующее — не учитывает погодных аномалий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель общественной инициативой «Пожар.ру»Анна Баскакова:

«Чтобы защитить российские леса от масштабных пожаров, ничего нового придумывать не надо. В России была система, которая помогала сохранять лес. Но она, к сожалению, была разрушена. Лучшая в мире система по охране лесов была создана в СССР — Авиалесоохрана. Это было изобретение русского учёного Георгия Александровича Макеева. Он создал эту организацию 90 лет назад.

Вся страна была поделена на сектора, и в каждом было свое отделение Авиалесохраны. В соответствии с горимостью осуществлялась так называемая кратность патрулирования: то есть в этих секторах летали самолёты с парашютистами-пожарными на борту. Если обнаруживали пожар, то туда немедленно прыгали обученные парашютисты (даже в недоступные участки леса) и справлялись довольно быстро.

Если в каком-то регионе складывалась напряженная ситуация, то туда перебрасывали Авиалесохрану из других регионов. У этой организации были свои самолёты и вертолёты, поэтому леса тушились достаточно быстро и хорошо. К сожалению, эта система перестала быть единой, эта организация существует и сейчас, но — в усечённом виде. Это по-прежнему замечательная и мощная структура, в которой работают профессионалы, но она, к сожалению, не охватывает теперь всю Россию.

Это очень большая проблема потому, что пожары часто начинают тушить после того, когда они приобрели достаточно большие масштабы. Хотя работу нужно проводить сразу, до того, как очаги разгорелись. Для того, чтобы вернуться к прежней, нормальной системе, нужно изменить систему финансирования лесного хозяйства. Финансировать во много раз щедрее. Сейчас оно финансируется из расчёта на малую горимость (в лучшем случае — на среднюю).

И когда у нас случаются погодные аномалии с засухой и жарой, то Россия начинает страшно гореть. Чтобы этого не было, нужно просто вкладывать больше денег в профилактику пожаров и в пропаганду: проводить больше занятий с детьми, рассказывать больше взрослым о борьбе с пожарами и не жалеть на это сил и средств. Чтобы бросить спичку в лесу или оставить костер стало просто неприличным. Так же, как сейчас почти неприлично разделять мусор, курить на улице».

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