Буэнос-Айрес, 2 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Аргентинский актер и певец итальянского происхождения Джино Ренни умер в возрасте 78 лет из-за связанных с COVID-19 осложнений. Об этом 2 августа сообщает аргентинский телеканал TN.

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Уточняется, что звезда сериала «Дикий ангел» был еще 6 июня госпитализирован в аргентинский Институт диагностики, однако его состояние все время ухудшалось и в итоге медикам не удалось спасти его жизнь.

Отметим, Джино Ренни родился в итальянской Калабрии в 1943 году и вместе с родителями в возрасте трех лет переехал в Буэнос-Айрес. Зрителям из России он знаком по исполнению роли Рамона Гарсия Парапучино в телесериале «Дикий ангел», который выходил в период с 1998 по 1999 год.