«Метрострой Северной столицы» примет сотрудников «Метростроя»-банкрота
Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Сотрудники ОАО «Метрострой» Санкт-Петербурга, которое в настоящий момент проходит процедуру банкротства, перейдут в новое АО «Метрострой Северной столицы». Об этом 2 августа сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.
Как заметил Соколов, он лично поручился за выполнение всех обязательств по выплатам сотрудника «Метростроя». Кроме того, чиновник представил коллективу профсоюза петербургских метростроителей генерального директора АО «Метрострой Северной столицы» — Владимира Шмидта.
«Профессионал в своем деле, он имеет большой опыт работы в транспортном строительстве. Именно ему доверена непростая работа по бесшовному переходу уникального коллектива старого «Метростроя» в новый «Метрострой Северной столицы», — заметил Соколов.
Также вице-губернатор отметил, что в сентябре войдет в силу решение правительства РФ о наделении АО «Метрострой Северной столицы» статусом единственного исполнителя. Правительство Санкт-Петербурга имеет контрольный пакет акций, поэтому, как заверил Максим Соколов, весь переходный процесс будет «планомерным, продуманным и управляемым».
«Помимо финансовых и кадровых вопросов, будем оперативно решать проблему закупки стройматериалов, — заметил он. — У нас одна задача на всех — увеличение темпов строительства новых станций метро. Это невозможно без разворачивания дополнительных производственных мощностей, набора новых квалифицированных сотрудников. Здесь также большие надежды возлагаю на кадровый состав нынешнего «Метростроя» — их колоссальный опыт будет бесценен для молодежи».
Отметим, на сегодняшний день решение по переводу деятельности ОАО «Метрострой» в АО «Метрострой Северной Столицы» находится в компетенции правительства Российской Федерации. В соответствии с указом президента России, статус единственного поставщика присваивается по решению правительства РФ.
После получения статуса единственного поставщика АО «Метрострой Северной Столицы» сможет заключать государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Одной из приоритетных задач коллектива АО «Метрострой Северной Столицы» станет исполнение и завершение заключенных ранее ОАО «Метрострой» государственных контрактов по строительству метрополитена.