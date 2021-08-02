Москва, 2 августа, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Москве заготовили 18 тонн донорской плазмы с антителами к коронавирусу, сообщила 2 августа вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анастасия Ракова

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По её словам, плазму сдали 24 тысячи москвичей.

«Использовать плазму с антителами к коронавирусу впервые начали именно в Москве, и теперь этот способ лечения пациентов широко применяется в других регионах России», — сказала Ракова.

Заместитель мэра поблагодарила доноров, отметив, что 17% из них сдавали плазму неоднократно.