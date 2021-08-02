Сеул, 2 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Южная Корея занимает 26-е место среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по уровню занятости лиц в возрасте от 15 до 64 лет. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на данные ОЭСР.

Whoisgalt Жители Сеула. Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2021 года уровень занятости населения Южной Кореи в возрасте от 15 до 64 лет составил 65,7%, в то время как средний показатель по ОЭСР составляет 66,8%.

Известно, что Исландия, Швейцария и Турция не были включены в сравнительный рейтинг.

Среди Азиатско-Тихоокеанских стран уровень занятости в Японии составил 77,6%, в Новой Зеландии — 76,9%, в Австралии — 74,3%. Среди стран с развивающейся экономикой: Чехия (74,2%), Эстония (74%), Венгрия (72%).

Отмечается, что уровень занятости молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет в Южной Корее составил 25,5%, в то время как в Японии — 46,8%, в США — 48,9%, в Канаде — 52,1%, в Новой Зеландии — 55,7%, в Австралии — 59,6%, в Нидерландах — 69,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Южная Корея заняла 30-е место среди стран-участниц ОЭСР по уровню занятости женщин в возрасте от 15 до 64 лет.

Читайте также: Названо число жителей Южной Кореи, получивших пособие по безработице