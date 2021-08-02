Вашингтон, 2 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Вирусом SARS-CoV-2 могут заразиться не только кошки, хорьки, норки и макаки, этой инфекции также подвержены и белохвостые олени. По результатам исследования, проведённого специалистами Национальной службы изучения дикой природы США, следы коронавирусной инфекции были обнаружены в 40% образцов крови белохвостых оленей (Odocoileus virginianus).

Alexandre Buisse (Nattfodd) Северный олень

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Биологи под руководством Сьюзан Шрайнер изучили 385 образцов крови этих животных, собранных в первой половине 2021 года, и сравнили их с 239 образцами крови, собранными ранее — с 2011 по 2020 годы, указано в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv. В итоге в 152 (почти 40%) свежих образцов крови Odocoileus virginianus были выявлены антитела к SARS-CoV-2. По сравнению с результатами анализа более ранних образцов, носителей антител среди оленей стало больше.

Читайте также: Попова заявила, что COVID-19 не передаётся человеку от животных

Также отмечается, что у значительной части оленей их концентрация была настолько высокой, чтобы можно было сделать вывод не о случайном контакте с патогеном, а о перенесенной COVID-19. Учёные пока не нашли этому объяснения.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на территории Швеции был выявлен первый случай заражения собаки коронавирусом. когда сразу несколько человек, контактировавших с животных, заболели COVID-19. Впоследствии у санитарных служб появилось подозрение, что именно собака стала разносчиком коронавируса, после чего у животного были взяты анализы на наличие SARS-CoV-2. Добавим, что до настоящего момента в Швеции случаи заражения коронавирусом были выявлены у тигров, львов и норок.